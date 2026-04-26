Hans Kraay Júnior dá a Dennis te Kloese uma nota 7 pelo seu período no Feyenoord. Ele revelou isso no programa “Goedemorgen Eredivisie”, da ESPN.

Na quinta-feira, foi anunciado que Te Kloese deixará o cargo de diretor geral e técnico do Feyenoord a partir de 1º de julho. Ele decidiu buscar um novo desafio.

O Feyenoord contratou Te Kloese no final de 2021 com a missão de profissionalizar ainda mais o clube como diretor geral. Após a saída do diretor técnico Frank Arnesen, Te Kloese assumiu também a pasta técnica.

Devido a diversos acontecimentos nas últimas janelas de transferências, às contratações de Brian Priske e Robin van Persie e aos resultados abaixo do esperado na temporada atual, a pressão externa sobre ele aumentou.

No geral, Kraay Júnior lhe dá uma nota 7, disse ele no domingo. “E me refiro certamente à fase inicial, com Slot e Gimenez. Não ao período mais recente.”

“Aliás, conversei com ele por um bom tempo ontem. Foi realmente incrível. A primeira coisa que ele disse foi que agora pode voltar a sair pela porta da frente para ir até o carro, depois de um jogo no De Kuip. Então pensei: que vida de merda você tem que ter, cara.”

No início de fevereiro, soube-se que Te Kloese estava sendo frequentemente assediado e ameaçado por telefone, depois que seu número de telefone foi divulgado online. Isso aconteceu logo após a derrota do Feyenoord por 3 a 0 na visita ao PSV.