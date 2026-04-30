Hans Kraay Júnior está impressionado e dá uma dica a todos os olheiros da Eredivisie: “Contratem-no!”

Hans Kraay Júnior está impressionado com Kévin Monzialo (FC Den Bosch). O polêmico analista deixou isso bem claro na noite de quarta-feira na ESPN.

O Den Bosch trouxe Monzialo para a Holanda em 2024, sem custos de transferência. O atacante, hoje com 25 anos, já disputou 55 partidas oficiais pelo clube de Brabant.

Nesses jogos, o jogador da seleção do Congo marcou dezenove gols e deu dezessete assistências. De acordo com o Transfermarkt, Monzialo está avaliado atualmente em 750 mil euros.

Em Den Bosch, o atacante tem contrato até meados de 2027. Kraay dá uma recomendação a todos os olheiros da Holanda. “Esse é o cara.”

“É um atacante versátil. Ele não tem muita potência nas pernas, mas sabe direcionar a bola. Seu primeiro toque é bom, ele procura o companheiro e sabe exatamente para onde deve mandar a bola”, conta Kraay com entusiasmo.

“Se você me ouvir falar agora e o vir como um olheiro desconhecido, pensaria: contratem! Seus números não são nada ruins em um time que nem sempre joga na área adversária. Ele nem precisa disso, porque traz profundidade”, conclui Kraay.

Monzialo, nascido na França, passou parte de sua formação nas categorias de base da Juventus. Passando pela Suíça e pela Áustria, o jogador destro chegou à Keuken Kampioen Divisie.