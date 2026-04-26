Hans Kraay Júnior dá um conselho ao Feyenoord: “Eles definitivamente deveriam considerá-lo”

Hans Kraay Júnior aconselha o Feyenoord a renovar o contrato com Gernot Trauner. O zagueiro de 34 anos, que no sábado voltou a ser titular após um longo período de lesões, tem atualmente um contrato prestes a expirar no De Kuip.

Trauner havia sido titular pela última vez em uma partida do Feyenoord em 18 de maio de 2025, antes de sofrer uma grave lesão no tendão de Aquiles no verão passado. Seguiu-se uma reabilitação de vários meses.

Em meados de abril, o austríaco fez seu retorno, entrando em campo nos últimos minutos contra o NEC. E no sábado, contra o Groningen (vitória por 3 a 1), ele finalmente voltou a ser titular.

Um dia depois, Kraay Júnior, no programa “Goedemorgen Eredivisie” da ESPN, elogiou o desempenho de Trauner contra o Groningen. “Às vezes você tem jogadores que são muito importantes para uma equipe. Eles ficam três semanas lesionados, não treinam nada, jogam meia hora e você pode contar com eles. Isso acontece mais com zagueiros do que com atacantes.”

“Não vou dizer que Gernot Trauner é o novo Franz Beckenbauer. Mas ele ficou um ano fora. O que eu gosto nele é que ele passa a bola entre as linhas. Isso você não vê com Ahmedhodzic. Não de volta para o goleiro, não para um zagueiro, mas simplesmente entre as linhas. Ele faz isso umas quinze a vinte vezes por partida.”

“Não dá para perceber que ele ficou um ano sem jogar. Mas devo acrescentar: se você ficou um ano sem jogar no campeonato holandês, ainda dá para mostrar isso de novo. Mas se você ficou um ano sem jogar na Premier League ou na LaLiga, não dá para voltar assim depois de três treinos e meia hora contra o Excelsior.”

Por isso, Kraay Júnior tem um conselho para Trauner. “Ele está muito motivado. Foi o que ele me disse ontem. Se ele já parece estar em forma de novo tão rapidamente, ele ainda deve aguentar mais um ano, não é? Se eu fosse o Feyenoord, consideraria isso.”

O técnico do Jong PSV, Stijn Schaars, também presente à mesa, concorda com ele. “Eu sempre faria isso, mas não sou o Feyenoord. Mas quando se vê isso… A experiência na defesa, aliada à sua habilidade com a bola. Acho que para um técnico é maravilhoso ter um jogador assim no elenco”, afirmou Schaars.