Hannover 96 x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa da Alemanha

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), pela segunda rodada da Copa da Alemanha: veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Hannover 96 e Borussia Dortmund se enfrentam nesta quarta-feira (19), 13h (de Brasília), no estádio HDI, pela segunda rodada da Copa Alemanha. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de derrota para o Union Berlin por 2 a 0 na Bundesliga, o Dortmund busca reencontrar o caminho da vitória. Na primeira rodada da Copa Alemanha, a equipe venceu o 1860 Munchen por 3 a 0.

Do outro lado, o Hannover 96 venceu o TSV Schott Mainz por 3 a 0 na rodada de estreia.

Com uma distensão muscular, a presença de Cedric Teuchert é tratada como dúvida. Maximilian Beier é o provável substituto.

Prováveis escalações

Escalação do provável BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Rothe; Ozcan; Reyna, Brandt, Reus, Hazard; Malen.

Escalação do provável HANNOVER 96: Zieler; Muroya, Neumann, Borner, Kohn; Leopold, Kunze, Shaub, Kerk; Nielsen, Beier.

Desfalques

Dortmund

Mateu Morey, Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens e Anthony Modeste, lesionados, estão fora.

Hannover 96

Sebastien Ernsta, com lesão no tendão de Aquiles, está fora.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 19 de outubro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: HDI Arena – Hanôver, ALE