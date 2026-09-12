O Barcelona se prepara para fazer ajustes nos contratos de vários de seus jovens jogadores, numa medida que visa assegurar o futuro dos talentos que ganharam importância crescente no elenco principal sob o comando do treinador Hansi Flick, após a renovação do contrato do egípcio Hamza Abdelkarim até 2030.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" informou que a diretoria do Barcelona começou a se movimentar para ajustar os contratos de Marc Bernal, Gerard Martín, Xavi Espart e Bryan Fariñas, de forma condizente com seus novos papéis e com a valorização de cada um dentro do time.

Segundo o jornal, as negociações já começaram com os representantes de Marc Bernal, de 19 anos, apesar de seu vínculo com o Barcelona ir até 2029. Seu contrato atual inclui uma cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros.

O Barcelona também busca melhorar o contrato de Gerard Martín, que vai até 2028, por meio de sua ampliação por vários anos, além de aumentar seu salário e elevar o valor da cláusula de rescisão.

O plano do clube inclui ainda a modificação dos contratos de Xavi Espart e Bryan Fariñas, depois que os dois jogadores se impuseram nos planos do elenco principal ao longo da atual temporada. Espart, de 19 anos, conseguiu ganhar mais espaço no time, apesar de continuar recebendo um salário próximo ao dos jogadores do time reserva.

Já Bryan Fariñas, de 20 anos, foi mantido por Flick no elenco principal após a lesão de Frenkie de Jong, o que reforçou sua posição dentro do grupo, com a expectativa de que seu contrato com o Barcelona seja estendido até 2031.

Essas movimentações se inserem na orientação do Barcelona de blindar os contratos de seus principais jovens talentos, depois que alguns nomes passaram de elementos promissores a jogadores influentes nos planos do elenco principal sob o comando de Flick.