Halls, goleiro do Vasco, é nome ou apelido?

Sem três goleiros, Vasco terá o jovem arqueiro como titular no clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca

Numa ocasião das mais improváveis, o Vasco terá seu quarto goleiro em campo nesta quinta-feira (16), em clássico contra o Botafogo. Hedhe Halls, revelado na base do clube, substituirá Ivan, Léo Jardim e Thiago Rodrigues, opções para o setor que estão indisponíveis por logísticas de inscrição, já que o clássico, adiado, é originalmente da terceira rodada. Tão curiosa quanto a história que o tornou titular é a da formação de seu nome: trata-se de uma homenagem à bala homônima.

Hedhe ou Halls não são sobrenomes, mas sim um único nome composto. Hedhe Halls Rocha da Silva é o nome completo do jovem de 23 anos. Em conversa com jornalistas em julho do ano passado, ele explicou a origem do batismo curioso.

"Meu pai é fã da bala e colocou em mim e no meu irmão. Meu irmão é Henrique Halls. Joga no Bragantino e todo mundo conhece. Quando ele joga e é televisionado, todo mundo chama de Halls. É a família Halls. Eu casei e a minha mulher queria botar Gabriela Halls, só que não pode. Não é sobrenome e, sim, nome composto. Mas o Halls pegou e está indo bem até agora. O primeiro nome ele inventou da cabeça dele, não sei de onde ele tirou. Ele queria Eddie Murphy, mas não podia porque já tinha um cara. Aí ele inventou o Hedhe", explicou o goleiro.

Diante de poucas oportunidades, a cria da base quer agarrar todas as chances que puder. Porque hoje seu nome soa como engraçado. Mas no futuro quer seu nome respeitado.

"O pessoal sempre me chamou de bala. Agora virou nome e quero impor respeito. Quero que as pessoas falem e não soe engraçado. Estou correndo atrás para ser um nome respeitado", concluiu.