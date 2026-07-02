Haller presta uma homenagem comovente ao FC Utrecht ao deixar a Holanda

Sébastien Haller anuncia, pelo Instagram, sua saída do FC Utrecht. O atacante da Costa do Marfim teve seu contrato com o clube da cidade de Utrecht encerrado em 30 de junho e parece que seguirá sua carreira no Sanfrecce Hiroshima, do Japão.

“Chegou a hora de me despedir. O FC Utrecht sempre terá um lugar especial no meu coração. Meu retorno aqui foi uma decisão que veio do coração, e parto com orgulho por ter podido escrever, à minha maneira, um novo capítulo na história deste clube”, escreveu Haller na quinta-feira aos seus seguidores no Instagram.

“Gostaria de ter contribuído ainda mais para esta equipe, para esta camisa e para vocês, torcedores. Mas uma coisa é certa: nunca poupei esforços. Sempre dei tudo de mim, com honestidade, respeito e dedicação. Acima de tudo, vou guardar com carinho a calorosa recepção que me deram a mim e à minha família, o carinho que demonstraram por nós e todos os momentos que compartilhamos”, acrescenta o atacante, agradecido e de partida.

“Utrecht sempre será um segundo lar para nós. Agradeço ao clube, aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, aos funcionários e a todos os torcedores pela confiança e apoio. Desejo a todos o melhor para a próxima temporada. Eternamente grato”, conclui Haller, que defendeu o FC Utrecht em duas passagens e era muito querido pela torcida.

Em janeiro de 2025, Haller optou por um retorno romântico ao Utrecht. Sua segunda passagem pela cidade do Dom, no entanto, não foi um grande sucesso. Haller não conseguiu conquistar uma vaga de titular. Por isso, ele não foi convocado para a Copa do Mundo pela Costa do Marfim.

O experiente Haller assinará contrato de um ano com o Sanfrecce Hiroshima, com opção de renovação por mais uma temporada, segundo informou o jornalista especializado em transferências Rudy Galetti no X. Haller está, portanto, prestes a embarcar em sua primeira aventura fora da Europa. Até agora, o atacante já atuou na França, na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra e na Espanha.

Não se sabe qual será o salário que Haller receberá no Japão. No entanto, parece que ele vai aproveitar seu status de jogador sem vínculo para garantir um bônus de assinatura considerável.