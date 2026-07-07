Hafiz Daraji: Não será permitido que o Egito impeça Messi de continuar sua jornada na Copa do Mundo

O comentarista argelino Hafiz Daraji considera que a seleção egípcia se despediu da Copa do Mundo de 2026 de cabeça erguida, após a derrota dramática para a Argentina, afirmando que as diferenças não se medem pelos nomes, mas sim pelo que se apresenta dentro do campo.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo após uma derrota em um cenário alucinante para a Argentina, atual campeã, por 3 a 2, em uma partida marcada por muitas polêmicas arbitrais, na noite desta terça-feira, no estádio da Atalanta, pelas oitavas de final do torneio.

Os Faraós abriram o placar com dois gols aos 15 e 67 minutos, marcados por Yasser Ibrahim e Mustafa Zico, enquanto Cristian Romero fez o primeiro gol da Argentina aos 79 minutos, e Lionel Messi empatou aos 84.

Aos 90+2, Enzo Fernández marcou o gol decisivo da vitória para a Argentina, levando o time às quartas de final da Copa do Mundo, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia, marcado para esta terça-feira à noite.

Draghi escreveu em sua página oficial no “Facebook”: “Viva o Egito... Independentemente de suas capacidades e sonhos, não foi fácil permitir que o Egito eliminasse o campeão mundial e impedisse Lionel Messi de continuar sua jornada na Copa do Mundo”.

O comentarista da rede de canais “BeIN Sports” acrescentou: “Mas a verdade incontestável é que os Faraós foram os donos do campo e fizeram uma partida épica que ficará gravada na memória do futebol egípcio”.

E continuou: “O Egito foi eliminado do torneio, mas saiu de cabeça erguida, depois de obrigar o mundo a respeitá-lo e provar que a diferença entre os gigantes não se mede pelos nomes, mas pelo que se apresenta dentro do campo”.

E concluiu: “Uma homenagem ao Egito e aos seus jogadores... pois conquistaram os corações de milhões, mesmo tendo perdido a vaga na fase seguinte”.



