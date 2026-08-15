O comentarista esportivo argelino Hafid Derradji criticou a transferência do egípcio Mohamed Salah, ex-astro do Liverpool, para o Trabzonspor, da Turquia, ao considerar que o jogador poderia ter dado continuidade à sua carreira no mais alto nível e escolhido um clube mais capaz de atender às suas ambições esportivas, tendo em vista o status que construiu ao longo de seus anos nos gramados europeus.

Em um comentário no Facebook após a estreia de Salah com o Trabzonspor, Derradji escreveu: "Que pena". Acrescentou que o astro egípcio poderia continuar por mais alguns anos no nível de competição mais elevado, considerando que uma transferência para clubes turcos do porte do Galatasaray ou do Fenerbahçe lhe teria proporcionado uma concorrência mais forte, uma pressão maior e uma presença europeia mais evidente.

O comentarista argelino avaliou que a escolha do Trabzonspor, apesar do valor financeiro e de torcida que carrega, não é compatível, do ponto de vista esportivo, na sua opinião, com o status que Salah consolidou ao longo de sua trajetória no Liverpool, o que o colocou entre os principais craques do futebol mundial.

As declarações de Derradji vieram após a primeira partida do Trabzonspor no Campeonato Turco nesta temporada, diante do Kasımpaşa, que terminou empatada em 1 a 1 e marcou a participação de Salah pela primeira vez com a camisa de seu novo clube, depois que ele entrou em campo aos 59 minutos.

Apesar das críticas que Derradji direcionou à decisão de sua transferência, o comentarista argelino ressaltou que Salah não perdeu o seu brilho, mas considerou que o astro egípcio poderia ter feito uma escolha diferente que lhe proporcionasse um desafio esportivo maior na próxima etapa de sua carreira.

A transferência de Salah para o Trabzonspor despertou grande interesse, tendo em vista o enorme valor que o jogador representa após anos brilhantes no Liverpool, o que faz de cada novo passo em sua carreira alvo de acompanhamento e debate entre torcedores, críticos e comentaristas esportivos.