Hafid Deraji sobre a transferência de Salah para o Trabzon: que pena

O comentarista esportivo argelino Hafid Derradji criticou a transferência do egípcio Mohamed Salah, ex-astro do Liverpool, para o Trabzonspor, da Turquia, ao considerar que o jogador poderia ter dado continuidade à sua carreira no mais alto nível e escolhido um clube mais capaz de atender às suas ambições técnicas, diante do prestígio que construiu ao longo dos seus anos nos gramados europeus.

Em um comentário no Facebook após a primeira aparição de Salah pelo Trabzonspor, Derradji disse: "Que pena", e acrescentou que o astro egípcio poderia ter seguido por mais alguns anos no nível de competição mais elevado, ao considerar que uma transferência para clubes turcos do porte de Galatasaray ou Fenerbahçe lhe teria proporcionado uma competição mais forte, uma pressão maior e uma presença europeia mais evidente.

O comentarista argelino avaliou que a escolha do Trabzonspor, apesar de todo o valor financeiro e de torcida que carrega, não é adequada do ponto de vista técnico, em sua opinião, ao prestígio que Salah consolidou ao longo de sua trajetória com o Liverpool, que o colocou entre os principais astros do futebol mundial.

As declarações de Derradji vieram após a primeira partida do Trabzonspor no Campeonato Turco nesta temporada, diante do Kasımpaşa, que terminou empatada em 1 a 1 e teve a participação de Salah pela primeira vez com a camisa de seu novo time, depois de entrar em campo aos 59 minutos.

Apesar das críticas que Derradji direcionou à decisão de sua transferência, o comentarista argelino ressaltou que Salah não perdeu o brilho, mas considerou que o astro egípcio poderia ter feito uma escolha diferente que lhe proporcionasse um desafio técnico maior na próxima etapa de sua carreira.

A transferência de Salah para o Trabzonspor despertou amplo interesse, diante do grande valor que o jogador representa após anos memoráveis com o Liverpool, o que faz de cada novo passo em sua carreira alvo de acompanhamento e debate entre torcedores, críticos e comentaristas esportivos.