Anis Hadj Moussa reagiu de forma enigmática, via Instagram, à repercussão sobre sua ausência no Feyenoord. O atacante argelino não faz parte da lista de relacionados para o jogo fora de casa contra o NEC neste sábado, mas mostrou nas redes sociais que está, sim, em Nijmegen. Com isso, ele desmente em parte informações anteriores do De Telegraaf.

Hadj Moussa compartilhou em seus stories no Instagram uma foto do Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent. Na publicação, o atacante escreveu a frase chamativa e de tom cínico: "It looks like home."

Com essa foto, Hadj Moussa parece querer contradizer ao menos parte da cobertura anterior do De Telegraaf . O jornal informou na tarde de sábado que o ponta havia chegado atrasado para a saída do ônibus da equipe rumo a Nijmegen e, em seguida, tinha ido para casa.

Hadj Moussa compartilhou uma foto do Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent e escreveu a chamativa frase "It looks like home". Com isso, ele parece contradizer ao menos parte da cobertura anterior do De Telegraaf.

O jornal informou na tarde de sábado que Hadj Moussa havia chegado atrasado para a saída do ônibus da equipe rumo a Nijmegen e, em seguida, tinha ido para casa. Pela foto, fica claro que ele ao menos acabou chegando depois a Nijmegen.

Já está definitivamente confirmado, no entanto, que Hadj Moussa não faz parte da lista de relacionados. O técnico Giovanni van Bronckhorst divulgou sua escalação inicial para o duelo com o NEC, e o ponta não aparece nela de forma alguma, enquanto Gaoussou Diarra começa pela direita e Luciano Valente ocupa o lado esquerdo.

A ausência de Hadj Moussa acontece em meio a uma novela de transferências cada vez mais intensa. Segundo o De Telegraaf, o Ittihad Club voltou a procurar o Feyenoord neste sábado e aumentou em alguns milhões de euros a proposta anterior de 37,5 milhões de euros.

Com isso, a nova oferta estaria na casa dos 40 milhões de euros. Caso o Feyenoord ainda aceite a saída, haverá de qualquer maneira um recorde do clube: Mats Wieffer e Santiago Gimenez deixaram a equipe anteriormente, ambos por uma taxa fixa de transferência de 32 milhões de euros.





Instagram @hadj.a20



