Hadj Moussa chega atrasado e se recusa a jogar pelo Feyenoord

Anis Hadj Moussa não faz parte da lista de relacionados do Feyenoord para o jogo fora de casa contra o NEC na tarde deste sábado, informa o De Telegraaf. O atacante argelino se atrasou para a saída do ônibus da equipe rumo a Nijmegen e, em seguida, foi para casa.

A ausência de Hadj Moussa não está dissociada da novela de transferência envolvendo seu nome. O internacional argelino está focado em uma transferência para o Ittihad, que apresentou na sexta-feira uma proposta de 37,5 milhões de euros ao Feyenoord.

Com esse valor, seria uma transferência recorde para o clube de Roterdã, mas o Feyenoord decidiu na noite de sexta-feira não colaborar. Hadj Moussa quer muito concretizar a transferência para a Arábia Saudita, também por causa do salário astronômico que o aguarda.

Segundo informações anteriores, o atacante pode ganhar mais de 50 milhões de euros em cinco temporadas no Al-Ittihad.

Enquanto isso, o Ittihad também mantém outras opções em aberto. O clube demonstrou interesse no atacante do PSV Esmir Bajraktarevic, e os eindhovenses já foram informados disso, embora Hadj Moussa siga sendo, por enquanto, um alvo importante.

Não resta muito tempo para um desfecho, já que a janela de transferências na Arábia Saudita se encerra no domingo, 6 de setembro.

O Feyenoord inicia às 16h30 deste sábado, sem Hadj Moussa, a partida fora de casa contra o NEC, em Nijmegen. O técnico Giovanni van Bronckhorst pode escolher, para a vaga de Hadj Moussa pelo lado direito do ataque, entre outros, Shaqueel van Persie e Gonçalo Borges.