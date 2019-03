Habilidade, finalização e personalidade: David Neres ganha chance na Seleção na hora certa

Aos 22 anos, garoto reúne os atributos ideias para planejar vida longa com a camisa Amarelinha

A vida costuma dar voltas, algumas vez rápidas. No caso de David Neres, uma semana foi o suficiente para muitas coisas acontecerem na carreira profissional. Aos 22 anos, teve grande exibição diante do , no Santiago Bernabéu, eliminando a equipe merengue das oitavas de final da . Dias depois, recebeu o telefona de Tite ganhando uma oportunidade na Seleção.

O telefone, inclusive, chegou a ser ignorado por Neres nas primeiras vezes. O motivo? O número era desconhecido e o garoto não costuma atender este tipo de chamadas.



(Foto: Pedro Martins / MoWa Press / Divulgação)

"Mas depois que eu vi o mesmo número entre as minhas mensagens do WhatsApp e vi quem era, eu imediatamente liguei de volta. É inacreditável o que aconteceu esta semana É certamente a minha melhor como jogador de futebol. Se eu tivesse ido para a em janeiro, eu poderia não ter sido convocado".

Revelado nas categorias de base do , David Neres fez a sua estreia como profissional no dia 17 de outubro de 2016, na vitória por 2 a 1 sobre o . Na partida seguinte, balançou as redes anotando seu primeiro gol com a camisa Tricolor. No entanto, pouco mais de um ano depois foi vendido ao .

Com habilidade, velocidade e poder de finalização, o garoto conquistou rapidamente os holandeses e foi eleito o melhor jogador do primeiro turno do campeonato nacional logo na primeira temporada. No geral, fez oito gols e deu nove assistências, números impressionantes para quem estava se adaptando.

Mais artigos abaixo

Temporadas Jogos Gols Assistências 2016 (São Paulo) 8 3 0 16-17 (Ajax) 12 3 3 2017-18 (Ajax) 37 14 14 2018-19 (Ajax) 37 6 13



Neres tem a versatilidade exigida por Tite na Seleção, não à toa o treinador optou por dar uma oportunidade para o garoto na vaga de Vinicius Júnior, que se lesionou e teve que ser cortado. Tem facilidade para jogar tanto pelo lado esquerdo, como pelo lado direito do campo e até se posicionar mais a frente, como um falso 9. Nesta temporada, inverteu os números e tem dado mais assistência do que balançado as redes, mas está sendo decisivo para o Ajax que atravessa grande fase na Europa.



(Foto: Getty Images)

Habilidoso, Neres tem facilidade para driblar e a maturidade suficiente para tomar as decisões corretas. A partida diante do Real Madrid, no Bernabéu é uma prova bem concreta disso, o jogador nunca teve problemas para trabalhar mais em prol do jogo coletivo, o que se tornou fundamental para sua rápida adaptação na .

Neres não impressiona apenas pela qualidade, mas também pela personalidade que demonstra dentro de campo. Ele não se abate com provocações que acontecem vindas dos zagueiros adversários, há inclusive um trabalho feito no Ajax para seguir desenvolvendo essa capacidade mental. Um tratamento físico específico também é feito, para preparar o atleta que é visto com a possibilidade de alcançar a prateleira de cima do futebol mundial.

Com David Neres com grande possibilidade de entrar em campo ao longo da partida, a encara o Panamá, neste sábado(23), no Estádio do Dragão. No , quatro dias depois, o time de Tite enfrenta a , em Praga. Ambos os confrontos são válidos pela rodada dupla do Chevrolet Global Tour deste mês de março.