Haaland x Martinez: o que aconteceu na última vez que eles se encontraram?

Erling Haaland e Lisandro Martinez se enfrentarão no derby de Manchester, mas essa rivalidade já tem muita história entre os jogadores; entenda

Todos os olhos estarão voltados para Erling Haaland, artilheiro da Premier League, com 11 gols, quando o Manchester City enfrentar o Manchester United, em um grande derby, neste domingo (2), no Etihad Stadium.

O atacante dos citizens está em uma grande forma desde que ingressou no clube no verão, com Haaland já tendo marcado 14 vezes em 10 partidas.

A equipe de Erik ten Hag, por sua vez, terá de dar o seu melhor para manter Haaland e City afastados do gol, com Lisandro Martinez, no centro da defesa do United, tendo essa dura missão. À frente de uma intrigante batalha, entre o norueguês e o argentino, como foi a última vez que eles se enfrentaram?

O que aconteceu na última vez que Haaland enfrentou Martinez?

Haaland enfrentou Martinez na fase de grupos da Liga dos Campeões durante a temporada 2021/22. O ex-zagueiro do Ajax jogou em uma goleada, por 4 a 0, sobre o Dortmund em outubro de 2021, com Haaland tendo trabalho para jogar.

O então atacante do Dortmund, Haaland, conseguiu três chutes a gol naquele jogo e, talvez preocupante para os torcedores do United, usou sua força para segurar Martinez em uma tentativa que foi bem defendida por Remko Pasveer.

Ainda assim, Martínez riu por último quando o Ajax conquistou vitórias confortáveis. Ele vai sair por cima novamente no derby de Manchester?

Sky Sport

O que Guardiola pensa sobre Martinez?

Quando Pep Guardiola foi questionado sobre Haaland ter uma vantagem de altura confortável sobre Martinez, o técnico do City respondeu: "Erling (Haaland) é mais alto, com certeza. Eu gosto quando as pessoas subestimam os jogadores por seu tamanho. Ele pode dizer a eles: 'Estou aqui e sou um bom jogador'."

"Ele é um jogador fantástico, agressivo, com boa formação. O United pagou esse dinheiro, Erik (ten Hag) o conhece. Não é a primeira vez que ele joga contra atacantes mais altos, ele lida com isso. É importante ser inteligente e corajoso. Erling é mais alto, vemos o que acontece."

Getty Images

Por que Martinez foi criticado e como ele respondeu?

Com 1,75m, alguns questionaram como o zagueiro argentino lidaria com a natureza física da Premier League após sua mudança para o United.

De fato, Martinez lutou no início, com Brentford em particular expondo o ex-zagueiro do Ajax ao golear os Red Devils, por 4 a 0. Martinez, no entanto, respondeu a esse revés de maneira impressionante e produziu várias exibições sólidas desde então, inclusive na vitória, por 2 a 1, sobre o Liverpool, em Old Trafford, em agosto de 2022.

Ele, agora, é um titular de Erik ten Hag, muitas vezes às custas do capitão Harry Maguire, e sem dúvida estará apreciando a batalha com Haaland, em Manchester.