Arne Slot sofreu uma dolorosa derrota com o Liverpool no sábado, nas quartas de final da FA Cup. Em visita ao Manchester City, os Reds perderam por 4 a 0, sem chances de reação, em parte devido a um hat-trick do artilheiro Erling Haaland. Para piorar a situação do Liverpool, Mohamed Salah perdeu um pênalti, embora o jogo já estivesse praticamente decidido naquele momento. Com a vitória, o Manchester City bate um recorde de 1881 (!): a equipe de Pep Guardiola (que assistiu ao jogo da arquibancada devido a uma suspensão) soma agora dezoito vitórias consecutivas na FA Cup, o maior número de vitórias consecutivas já registrado na competição.

No Etihad Stadium, “apenas” dois holandeses estavam no time titular. Arne Slot escalou Virgil van Dijk e Ryan Gravenberch como titulares. Cody Gakpo e Jeremie Frimpong, que ainda esta semana se lesionou na seleção holandesa, começaram no banco e entraram no segundo tempo. No Manchester City, comandado pelo técnico assistente Pepijn Lijnders, Tijjani Reijnders entrou aos 70 minutos, enquanto Nathan Aké permaneceu no banco.

Em uma fase inicial emocionante, o Liverpool levou a melhor. Isso resultou, aos 15 minutos, em uma chance enorme: Giorgi Mamardashvili lançou Mohamed Salah sozinho diante do goleiro com um passe longo, mas o egípcio demorou demais e permitiu que Abdukodir Khusanov voltasse a marcar.

Depois que Ekitiké perdeu mais uma chance de ouro, o City se recuperou. Isso rendeu a vantagem ao time da casa aos 39 minutos: Van Dijk derrubou Nico O’Reilly na área, e Erling Haaland abriu o placar com frieza da marca do pênalti. Ainda antes do intervalo, o City voltou a marcar, quando Haaland converteu um cruzamento de forma brilhante: 2 a 0. Um duro golpe para o Slot, que precisou se recompor no intervalo.

Logo após o intervalo, o City selou o resultado. Aos 50 minutos, Cherki lançou Semenyo em profundidade, que finalizou com frieza e marcou o 3 a 0. O Liverpool estava completamente perdido e não conseguiu mais controlar o jogo da equipe da casa.

Pouco depois, Haaland completou seu hat-trick após um belo ataque pela ala esquerda. Passando por Doku e O’Reilly, a bola chegou ao atacante, que mandou para o fundo da rede após bater na trave: 4 a 0. Com isso, o jogo estava definitivamente decidido e o Etihad Stadium podia se preparar para um final de partida tranquilo.

Nos últimos trinta minutos, pouco de relevante aconteceu, embora o Liverpool ainda tivesse uma excelente chance de marcar um gol de honra. Salah teve a oportunidade de cobrar um pênalti, mas viu seu chute ser defendido por James Trafford. O City então administrou o jogo com facilidade e conquistou uma vitória convincente.