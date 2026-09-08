Haaland exalta Ayoub Bouaddi: Manchester City tem uma verdadeira joia

O norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, elogiou a atuação de seu companheiro marroquino Ayoub Bouaddi após sua participação diante do Porto, na Liga dos Campeões da Europa, afirmando que o clube inglês tem uma verdadeira joia.

Bouaddi foi titular pela primeira vez com o Manchester City, diante do Porto, na noite desta terça-feira, na primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa, e deixou o campo aos 75 minutos para a entrada de seu companheiro croata Mateo Kovacic.

Haaland marcou os dois gols da vitória do Man City sobre o Porto (2 a 0), dentro do estádio do Dragão, mas Bouaddi, que se juntou ao Man City neste verão por 100 milhões de euros, fez uma partida brilhante e mostrou maturidade futebolística apesar de ter apenas 18 anos.

Haaland disse sobre Bouaddi em declarações à plataforma "Amazon Prime" após a partida: "Acho que ele fez uma partida brilhante. Nas últimas semanas, disse ao presidente do clube durante os treinos que ele estava incrível. Temos uma verdadeira joia".

Mas o norueguês não esqueceu um lance que o incomodou no início do segundo tempo: depois de se encontrar em um espaço livre, Bouaddi escolheu passar a bola transversalmente para sua esquerda enquanto o atacante disparava com habilidade por trás dos zagueiros.

Haaland acrescentou, sorrindo, segundo o que noticiou a rede "Foot Mercato": "Sinceramente, acho que ele deveria ter me passado a bola no segundo tempo, quando eu estava completamente sozinho. Fiquei um pouco incomodado, então vou dizer a ele agora: ele fez uma boa partida, com exceção daquele passe".

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