A seleção da Noruega eliminou a seleção brasileira das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na noite de domingo, com uma vitória emocionante por 2 a 1 no Estádio MetLife, graças a dois gols de seu craque Erling Haaland, garantindo assim sua classificação para as quartas de final, onde enfrentará o vencedor da partida entre México e Inglaterra.
A partida, que reuniu os astros do Real Madrid, Vinícius Júnior, e do Manchester City, Erling Haaland, contou com uma atuação excepcional do goleiro norueguês Niland, que defendeu um pênalti cobrado por Gimarães aos 13 minutos, após Konyá ter sofrido uma falta dentro da grande área.
Niland salva a Noruega
A partida começou em ritmo acelerado, com a seleção norueguesa ameaçando logo no início com um gol de Berg, anulado por impedimento aos três minutos.
Apesar de o Brasil ter recebido um pênalti logo no início, Niland brilhou ao defender a cobrança de Jemarais, continuando em seguida com uma série de defesas espetaculares contra as tentativas de Martinelli, Jemarais e Vinícius Júnior, encerrando o primeiro tempo com um empate sem gols.
Endrick perde chance e o Brasil sofre
O técnico italiano Carlo Ancelotti colocou Endrick no lugar de Cunha aos 58 minutos, e o jovem jogador quase abriu o placar logo em seu primeiro toque na bola, mas seu chute de posição avançada passou raspando na trave.
A Seleção continuou sua pressão ofensiva, especialmente após a entrada de Neymar aos 67 minutos, mas sem sucesso diante da solidez da defesa norueguesa e do brilhantismo de Niland.
Dois gols decisivos
Aos 79 minutos, o substituto Schildrup conseguiu abrir o placar com um cruzamento maravilhoso pela esquerda, que Haaland completou com uma cabeçada forte que bateu no fundo da rede de Alisson, colocando a Noruega na frente.
À beira da eliminação, a seleção brasileira fez um esforço árduo para voltar ao jogo, mas Niland continuou brilhando ao defender uma tentativa perigosa de Endrick aos 85 minutos.
Aos 90 minutos, Haaland ampliou a vantagem com um belo chute rasteiro da entrada da área (2 a 0), colocando a equipe com um pé e meio nas quartas de final.
Embora Neymar tenha conseguido diminuir a diferença com um pênalti nos acréscimos (90+10), o tempo já havia se esgotado para a Seleção, encerrando sua trajetória nas oitavas de final pela segunda vez na história, depois da edição de 1990 contra a Argentina.