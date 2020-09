Haaland e Premier League começam o flerte inevitável: 'não sabemos o futuro'

Atacante do Borussia Dortmund não descartou uma possível mudança para um time inglês no futuro

Erling Haaland estourou no cenário mundial do futebol na temporada passada, anotando muitos gols com a camisa do Red Bull Salzsburg e, principalmente, pelo Borussia Dortmund. Ao todo, o norueguês anotou 44 gols em 40 jogos e chamou a atenção dos maiores clubes da Europa.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A campanha de 2020/21 com o ainda não começou, mas Haaland já demonstra na Liga das Nações que está na forma da temporada anterior. Com a seleção da Noruega, Haaland já anotou três gols em duas partidas no torneio europeu.

Mais times

Embora defenda a seleção norueguesa, Haaland é nascido em , na . Seu pai, Alf-Inge, também foi jogador e defendeu o Leeds United, time que retorna à Premier League em 2020, além de ter jogado por Notthingham Forest e .

E após a goleada da Noruega por 5 a 1 contra a Irlanda do Norte, Erling Haaland não descartou defender um time de seu país natal. "Em primeiro lugar, estou muito feliz na , mas nunca se sabe o que acontecerá no futuro", afirmou o jovem de 20 anos à SkySports.

Mais artigos abaixo

Golaço do cometa Haaland 🔥 pic.twitter.com/YmPXApUNuJ — Portal Erling Haaland (@PortalHaaland) September 7, 2020

O era um dos grandes interessados no noruguês, principalmente pelos diversos pedidos de Ole Gunnar Solskjaer, negados pela diretoria dos Red Devils. Em janeiro de 2020, o Borussia Dortmund o contratou por 20 milhões de euros (R$ 94 milhões na época).

Haaland deve estar disponível para o Borussia Dortmund, que começa a temporada 2020/21 na próxima segunda-feira, 14, no duelo contra o Duisburg, pela Copa da . Na Bundesliga, a campanha pelo título se inicia em 19 de setembro, um sábado, contra o Mönchengladbach.