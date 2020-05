Erling Haaland: preço, tempo de contrato, recordes e mais do atacante do Dortmund

Tudo o que vocês precisa saber sobre o noruguês: sua família, sua estréia, seus 9 gols contra Honduras, sua transferência para Dortmund etc

Erling Haaland, um jovem jogador que está estourando defendendo as cores do . O norueguês de apenas 19 anos tem chamado atenção no mundo do futebol e, pensando nisso, a Goal te conta tudo o que vocês precisa saber sobre ele, inclusive algums curiosidades!

FAMÍLIA

Nascido na : Haaland, apesar de ser norueguês, nasceu em , na Inglaterra, em 21 de julho de 200. Foi apenas com três anos de idade que ele se mudou para a Noruega com sua família.

Pai jogador de futebol: O motivo pelo qual ele nasceu na Inglaterra é justamente o seu pai, Alf-Inge Haaland. À época do nascimento do filho, o ex-jogador atuava no Leeds United. A volta para a Noruega também se deu por causa de seu pai, que foi forçado a se aposentar depois de uma entrada violenta que levou de Roy Keane, do .

Mãe atleta: Além do pai jogador, Haaland também tem sua mãe envolvida no esporte. Gry Marita era uma atleta de heptatlo de elite e chegou até a ser campeã nacional da modalidade, na Noruega.

Irmão jogador de futebol: Astor Haalan, irmão de Erling, também foi jogador e foi ele que ensinou ao jovem jogador do Dortmund a marcar gols.

Como se pronuncia Haaland?: "Holand”. Essa é a maneira correta de pronunciar o sobrenome do atacante norueguês, diferente daquele que estamos acostumados a ouvir diariamente. No entanto, o próprio jogador reconheceu que não dá muita importância: . "Não estou mais na Noruega e gosto de ouvir 'Haaland'", disse ele quando chegou ao clube alemão.

TALENTO PRECOCE

Um recorde na infância: Ele detém o recorde mundial de salto em distância, conforme registrado pela International Age Records. Pela categoria Sub 5, Haaland saltou 1,63m no dia 22 de Janeiro de 2006, marca que até hoje não foi superada.

Erling Braut Haaland still holds the world record for the longest standing long jump for 5 year olds. Haaland jumped 1.63m on 22 jan 2006. https://t.co/9h5cYtx8dW pic.twitter.com/dj8spKkEEE — André Noruega (@AndreOstgaard) February 19, 2020

Handebol: O pai de Haaland reconheceu que seu filho poderia ter sido um jogador de handebol, antes de se decidir pelo futebol. Até vários treinadores recomendaram que ele jogasse handebol, mas ele se inclinou para o futebol.

Esqui e atletismo: Quando era pequena, Haaland tentou esquiar para melhorar sua coordenação, no entanto, o que realmente ajudou foram as provas de atletismo, nas quais tentou ser velocista.

Sua grande estatura, com 1,94m, não é um obstáculo para sua coordenação e nem para a velocidade, apesar de se parecer desajeitado. Sua rapidez foi por diversas vezes destacada pelos adversários, além de ele, no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões de 2020, ter percorrido 60m em 6,64 segundos, quando quase bateu o recorde norueguês na distância.

RAP como hobby: Uma faceta pouco conhecida de Haaland é que ele ama rap. O jogador já chegou a gravar uma "música" com alguns amigo. No YouTube, você pode ver vídeos deste outro talento do atacante.

ESTREIA NO FUTEBOL

Bryne, a primeira equipe: A estreia profissional de Haalan aconteceu aos 15 anos de idade, no Bryne FC, time da segunda divisão norueguesa, onde seu pai também começou a carreira. Com grandes nomes atrás dele na ‘época, Haaland optou por seguir para o Molde FK. Mas o destino poderia ter sido outro se o tivesse aceitado lhe pagar € 5 mil mensais, ao invés de apenas € 2 mil.

Ibrahimovic ídolo: O sempre polêmico jogador sueco Zlatan Ibrahimovic é dono da admiração do jovem jogador. A técnica e habilidade de marcar gols do atacante do foram sempre muito admiradas por Haaland. Outro jogador que tem a admiração do norueguês é Cristiano Ronaldo.

Estreando com gol: Em 26 de abril de 2017 Haaland fez sua estreia pelo Molde, em uma partida válida pelo Copa da Noruega, contra o Volda. Foi neste jogo, também, o primeiro gol do atacante com a camisa do clube.

Pelo Dortmund, a marca é ainda mais impressionante. Em apenas 23 minutos em sua partida de estreia, Haaland marcou um hat-trick, provando ser uma máquina de gols.

COMETA HAALAND

Quatro gols em 17 minutos: Jogando pelo Molde, o atacante chegou a fazer um hat-trick com 11 muitos e 2 segundo, e completando a marca de quatro gols com apenas 17 minutos e 4 segundos de jogo. Nesta partida estava presente um olheiro do Manchester United, que, logicamente, colocou o nome de Haaland em sua lista.

Solskjaer: Ole Gunnar Solksjaer, atual treinador do Manchester United, era o técnico do Molde FK quando Haaland fez sua estréia no time. Após a partida, ele comparou o estilo de jogo de Haaland com Lukaku e revelou que o clube havia rejeitado várias ofertas. Precisamente por esse motivo, ele está sempre relacionado ao United, que nunca escondeu que gostaria da contratação.

Nove gols em uma partida: Em uma partida em que defendia a Noruega contra Honduras, pela sub-20, ele marcou nove gols na vitória norueguesa por 12x0. Neste jogo foram estabelecidos dois recordes da competição: vitória mais extensa e maior número de gols marcados por um jogador em apenas uma partida.

Rosseland: Apesar de ser muito jovem, Haaland já tem é envolvido com filantropia. A fim de arrecadar fundos para uma comunidade, o atacante, por iniciativa própria, decidiu jogar, ao lado de seu irmão Astor, uma partida de exibição pelo Rosseland, clube no qual seu pai encerrou a carreira.

O "NÃO" PARA A INGLATERRA E O "SIM” PARA A ALEMANHA

Proposta do Leeds: Phil Hay, jornalista do The , revelou que antes de Haaland se transferir ao , ele recebeu uma proposta do Leeds United, clube de sua cidade natal e pelo qual seu pai jogou. No entanto, o norueguês rejeitou a proposta, para a tristeza de muitos torcedores, que sonhavam com um atacante de alto nível.

Red-Bull "deu asas": Seus números na austríaca foram surpreendentes. Ele marcou 16 gols em 14 jogos, com três hat-tricks e um duplo ao qual devemos somar os quatro gols marcados nos dois jogos da Öfb-Cup. Sem dúvida, foi a grande atração da equipe e chamou a atenção de todos os "olheiros" dos grandes. A tentou contratá-lo, mas sem sucesso.

Dortmund: Em dezembro de 2019, por € 21 milhões, Haaland assinou um contrato com o Borussia Dortmund até 30 de junho de 2024. Na equipe, ele vem se destacando e chamando a atenção de grandes clubes da Europa, inclusive do . A lenda do futebol alemão, Lothar Matthäus, o aconselhou a ficar dois anos em Dortmund e depois assinar com o time espanhol.

NÚMEROS INSANOS

Recorde na Champions: Erling Haaland precisou de apenas sete jogos na Liga dos Campeões para marcar dez gols, superando Kylian Mbappé, Raúl, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo - que precisaram de 15, 22, 24 e 37 jogos, respectivamente.

Recorde internacional: Haaland é o primeiro jogador na história das cinco maiores ligas europeias a precisa de menos de uma hora de jogo para marcar seus cinco primeiros gols. Além disso, é o primeiro da Bundesliga a marcar sete gols nos três primeiros jogos.

Valor nas alturas: Em março de 2020, o preço cotado de Haaland era de € 101 milhões, ocupando a segunda colocação na lista de jovens mais caros, atrás apenas de seu companheiro de equipe, Jadon Sancho. Mas o ex-artilheiro italiano Vieri acredita que a Haaland alcançará um preço de mercado entre € 200 e € 300 milhões em dois anos

OUTRAS CURIOSIDADES

Mino Raiola: O controverso agente é, junto com o pai de Haaland, o representante do garoto. Muito tem se falado sobre o interesse de gigantes pelo atacante, como Real Madrid, e , mas o clube que for tentar tirar Haaland do Borussia, antes vai ter que passar pelo filtro de Raiola.

Comemoração "zen": O atacante comemora seus gol imitando a postura de meditação - também chamada de posição de lótus - e isso vem desde os tempos de Salzburg. No hinduísmo e no budismo, acredita-se que melhora a respiração e a estabilidade física e emocional daqueles que a praticam.O norueguês afirma que isso o faz se sentir “calmo e tranquilo” e por isso que adotou a comemoração para ser sua marca.

“Você pode vê-lo lendo alguns artigos científicos sobre como ele pode melhorar seu sono ou sua dieta. Ele está sempre atento aos detalhes nos quais pode melhorar ”, revelou Maximilian Wober à