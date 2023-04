Há quanto tempo o Inter não vencia na disputa de pênaltis?

Até levar a melhor sobre o CSA, na terceira fase da Copa do Brasil, os colorados somaram um grande número de decepções nas disputas alternadas

O Internacional está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, e a vaga contra o CSA foi sacramentada na disputa de pênaltis após derrota por 2 a 1 no duelo de volta. A notícia ruim para o torcedor colorado foi a derrota e todo o drama que cercou a contenda, mas o ponto positivo, além de seguir na competição, foi ver o Colorado voltar a levar a melhor em uma disputa de pênaltis depois de alguns traumas recentes.

Antes do CSA, a última disputa de pênaltis vencida pelo Internacional havia sido em 2019. Na ocasião, os gaúchos levaram a melhor sobre o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil daquela temporada. De lá para cá, foram cinco decepções da marca da cal.

Em 2020 o Inter caiu para o América-MG nas quartas de final da Copa do Brasil, antes de levar a pior nas oitavas de final da Libertadores do mesmo ano diante do Boca Júniors. Em 2021, uma traumática eliminação frente ao Olímpia também nas oitavas da Libertadores. O carrasco em 2022 foi o Melgar, nas quartas de final da Copa Sul-Americana, e o trauma mais recente tinha sido contra o Caxias, nas semifinais do Campeonato Gaúcho de 2023.