Equipes se enfrentam neste domingo (16), pela 25ª rodada; veja como acompanhar na internet

Gimnasia y Esgrima x Boca Juniors se enfrentam na tarde deste domingo (16), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata – Argentina, pela 25ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da Star+, no streaming.

Os times vêm fazendo campanhas irregulares na temporada, os mandantes estão na vigésima posição da tabela com 28 pontos. Já o Boca ocupa o nono lugar, com 35 pontos e apenas 10 vitórias. Vale destacar que pelo regulamento do Campeonato Argentino, são 28 equipes que disputam a primeira divisão.

Na última rodada, o Boca venceu o Huracán pelo placar de 1 a 0 em casa, enquanto o Gimnasia perdeu para o Atlético Tucuman, fora de casa, por 2 a 0.

No histórico de confronto, foram 70 jogos entre as equipes e larga vantagem para o Boca, com 36 vitórias contra apenas 11 do Gimnasia, além de outros 23 empates. Na última vez que se encontraram, foi na temporada do ano passado, com o Boca vencendo fora de casa no placar de 2 a 1.

Prováveis escalações

Gimnasia y Esgrima: Durso; Enrique, Morales, Sãnchez e Bazzi; Miramón e Napolitano; Soldano, Lescano e Domínguez; Mammini.

Boca Juniors: Sergio Romero; Weigandt, Valdez, Valentini e Fabra; Medina, Varela e Fernández; Merentiel, Vázquez e Barco.

Desfalques

Gimnasia y Esgrima

Sem desfalques confirmados.

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Quando é?