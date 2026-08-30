O PSV viaja na próxima semana a Amsterdã cheio de confiança para o clássico contra o Ajax. O time de Eindhoven voltou a mostrar sua qualidade na tarde de domingo ao golear o FC Utrecht por 6 a 1 e, com isso, parece ter engrenado de vez na Eredivisie. Em entrevista coletiva, Guus Til disse que está ansioso pelo próximo fim de semana.

“Só começo a me preocupar quando não tenho chances, e nas últimas semanas tive bastante chances”, refletiu Til após marcar seus dois primeiros gols nesta temporada. “Aí isso vem naturalmente. Também não acho isso tão grave. Se você marca em um time que está funcionando bem, sempre vai haver gols. Então não faz tanta diferença quem marca.”

Depois de um início de temporada complicado, com o doloroso vexame na Supercopa da Holanda contra o AZ e o empate por 2 a 2 com o Fortuna Sittard, o PSV — e Til — agora parece de vez embalado com duas vitórias convincentes sobre FC Groningen e FC Utrecht. Não parece haver momento melhor para enfrentar o Ajax, como foi dito na sala de imprensa.

Til, porém, não concorda totalmente com isso. Embora a confiança esteja no seu melhor momento no PSV, ele também vê que o Ajax começou bem a temporada. “Todos nós olhamos para o Ajax, e acho que eles também começaram muito bem esta temporada. Então, sim, estou ansioso. Acho que vai ser um jogo quente.”

Embora o clima no momento seja excelente no time de Eindhoven, Til só se atreve a dizer mais sobre o atual estágio do PSV depois da próxima semana. “Sim, embora eu ache que os adversários que enfrentamos até agora... também não são candidatos ao rebaixamento. No papel, também são jogos difíceis. Mas enfim, vamos ver isso na próxima semana.”

Til também já não se surpreende mais com as mudanças necessárias dentro do elenco. “Para mim, isso não é realmente um tema no vestiário. Também não se fala muito sobre isso. Todo mundo já está tão acostumado, é natural que jogadores saiam ou cheguem.”

O próprio Til aparentemente não deve ir para lugar nenhum neste verão. “Sim, eu não vou sair assim do nada”, disse Til. “Porque simplesmente estou bem aqui. Não vou sair para qualquer clube. Houve alguns clubes, sim, mas nenhum sobre o qual eu pensei: vou fazer isso.”