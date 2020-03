Cruzeiro confirma permanência de Adilson Batista como treinador da equipe

Depois do técnico ser "demitido" na imprensa, presidente do conselho gestor confirma permanência do treinador

Adilson Batista continua sendo o técnico do . Depois de a ter sua saída confirmada por publicações como o GloboEsporte, a Fox Sports e a Rádio Itatiaia, a voltou atrás na decisão e decidiu manter o treinador no clube, mesmo depois da derrota da equipe para o CRB na Copa do Brasil .

Com seis derrotas em 14 jogos desde que assumiu o clube em novembro do ano passado, Adilson recebeu mais um voto de confiança do conselho gestor do Cruzeiro e continuará comandando a equipe.

Alguns dos nomes que vinham sendo especulados na Raposa eram Guto Ferreiraa, sem clube, Enderson Moreira, hoje no Ceará, e Marcelo Oliveira, também fora do mercado.

O próximo desafio do Cruzeiro de Adilson acontecerá contra o Coimbra, neste próximo domingo, às 16h (de Brasília), pela nona rodada do .