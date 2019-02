Gustagol, antes e depois. Todos os números do atacante no retorno ao Corinthians

O atacante era visto com desconfiança pela torcida antes de seu empréstimo ao Fortaleza, mas encaixou boa sequência e agora é titular e referência

Gustavo Henrique da Silva Sousa, conhecido como Gustagol, vive em paz atualmente com a torcida do Corinthians por conta do bom desempenho no início de 2019. Mas nem sempre o rendimento com a camisa alvinegra correspondeu às expectativas.

O jogador, que na época tinha 22 anos, foi contratado junto ao Criciúma em agosto de 2016 após fazer 18 gols em 32 jogos mas não repetiu o rendimento que o fez entrar no radar da equipe paulista. No restante daquele ano, Gustavo sentiu a pressão da mudança e não fez jus ao apelido que o acompanhou durante sua passagem pelo clube de Santa Catarina.

No ano seguinte, vieram os empréstimos para Bahia e Goiás, que também não resultaram no sucesso anterior até chegar ao Fortaleza. No clube do Ceará ele reencontrou o bom futebol e, graças aos 30 gols em 45 jogos, sua volta ao time do Parque São Jorge se tornou aguardada e hoje rende bons frutos e até um elogio de José Mourinho.

Compare os números de Gustagol no segundo semestre de 2016 e no início de 2019 com o clube de Itaquera.