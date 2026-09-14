Ruud Gullit observou com espanto a atuação do Feyenoord contra o FC Barcelona. O analista da Ziggo Sport se incomodou sobretudo com a forma como Sem Steijn comemorou seu gol e deixou claro no Rondo que não conseguiu valorizar esse comportamento de jeito nenhum.

“Steijn, sim, desculpe... Acho que eu realmente teria dado uma entrada nele bem no rosto”, disse Gullit, cuja declaração provocou rostos espantados à mesa. “Juro. Se você vai comemorar assim depois de um gol...”

Gullit afirmou que até entende de onde veio a reação de Steijn, mas acha que o jogador do Feyenoord deveria ter se contido. “Eu entendo os motivos dele, mas você não pode fazer isso. Não dá para fazer. Você não pode comemorar nessa hora. Isso não pode.”

O ex-internacional da seleção holandesa já tinha, de qualquer forma, pouca compreensão pela maneira como o duelo foi analisado após a partida pelo lado de Roterdã. Segundo Gullit, havia satisfação demais depois do jogo contra o Barcelona.

“Eu assisti cheio de espanto”, disse Gullit sobre as reações após a partida. “Achei indigno de um grande clube.” O analista não concordava com a sensação de que o Feyenoord, apesar do resultado, pudesse tirar algo positivo do jogo.

As palavras elogiosas do técnico do Barcelona, Hansi Flick, sobre o jogo do Feyenoord também causaram pouca impressão em Gullit. “Flick tinha dito que havia enfrentado uma equipe que jogava muito bem. Bem, eu também diria isso, se pudesse jogar tranquilamente com toda a liberdade.”

Segundo Gullit, o Barcelona simplesmente teve espaço demais e o Feyenoord não deveria estar satisfeito com isso. “Parecia uma excursão escolar. Isso é ridículo. Agora parece até que eles estão felizes por terem sobrevivido. Vocês foram atropelados!”