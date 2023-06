Guia Soccer Cities para Praga: clássico Slavia vs Sparta, estádios, onde se hospedar e coisas para fazer

A GOAL te mostra os principais detalhes sobre o clássico de Praga, incluindo como chegar e muito mais

Pensando em planejar uns dias de férias em Praga com um fantástico dia de futebol?

Com uma rivalidades que remontam ao século 19, os jogos entre Slavia e Sparta são invariavelmente tensos, com discussões e sinalizadores nas arquibancadas, especialmente quando tudo está em jogo na liga ou na copa.

Aqui, a GOAL te mostra tudo o que você precisa saber sobre o clássico de Praga, incluindo como chegar aos estádios, lugares para ficar na cidade e algumas coisas legais para fazer enquanto estiver por lá.

Derby de Praga: Slavia x Sparta

O derby de Praga é disputado entre os rivais Slavia Praga e Sparta Praga.

É o maior clássico do futebol tcheco, com uma longa história que remonta a 1896.

Eles se enfrentaram mais de 300 vezes e o Sparta é o mais vitorioso entre os dois, embora o Slavia também tenha se mantido firme e, recentemente, vencido quando as duas equipes se enfrentaram na final da Copa da República Tcheca de 2023, no último clássico.

Os jogos são disputados em estádios relativamente compactos, o que significa que a atmosfera está bem em cima dos jogadores, e os torcedores sempre garantem uma exibição de gala com cantos e sinalizadores.

Getty

Onde é jogado o derby de Praga?

Os jogos entre Sparta Praga e Slavia Praga são disputados nos respectivos estádios dos clubes. O Sparta joga no Estádio Letná, situado na margem oeste do rio Vltava, e o Slavia joga na Fortuna Arena, que fica a 30 minutos de carro, na margem leste do rio.

Estádio Letná

Estádio: Estádio Letná Capacidade: 18.887 Construção: 1917

O Estádio Letná (também conhecido como Arena Generali) é a casa do Sparta Praga desde 1917, quando foi construído. Tem uma capacidade para receber 18 mil pessoas.

Batizado com o nome da colina Letná, com vista para a cidade, o estádio tem uma longa história, testemunhando algumas das maiores conquistas do clube, bem como vários momentos sócio-políticos durante a Revolução de Veludo.

Getty

Além de um nome em evolução, devido a motivos de patrocínio, o campo passou por várias reformas ao longo dos anos, com a atualização mais recente ocorrendo em 2009.

COMO CHEGAR LÁ: As estações de metrô mais próximas são Vltavska (linha C) e Hradcanska (linha A). A parada de ônibus Sparta situa-se fora do estádio e é servida pelas linhas 1, 2, 8, 12, 25 e 26.

Você pode encontrar o Estádio Letná no mapa interativo abaixo.

Fortuna Arena

Estádio: Fortuna Arena Capacidade: 19.370 Construção: 2008

A Fortuna Arena é a casa do Slavia Praga e é o mais moderno dos dois principais estádios de futebol da cidade, tendo sido inaugurado oficialmente em 2008.

Tem capacidade para 19 mil torcedores, tornando-se o maior estádio de futebol do país, e está situado no distrito de Vrsovice.

Graças à sua modernidade, o estádio foi usado pela Uefa em várias finais, incluindo a partida da Supercopa de 2013, entre Bayern de Munique e Chelsea, e a final da Conferência League de 2023, entre West Ham e Fiorentina, também foi disputada lá.

Inicialmente, o estádio recebeu o nome do antigo campo do Slavia, Eden Arena, mas, desde então, assumiu os nomes dos patrocinadores. Desde 2022, é conhecida como Fortuna Arena.

COMO CHEGAR LÁ: A estação de metrô mais próxima da Fortuna Arena é Zelivskeho e a parada do trem é chamada Praha-Eden. Em termos dos ônibus, o estádio é servido pelas linhas 135, 136, 150 e 213.

Você pode encontrar a Fortuna Arena no mapa interativo abaixo.

Onde ficar em Praga

Esta página contém links afiliados. Podemos ou não ganhar uma comissão quando você se inscreve a partir dos links disponibilizados

Praga é repleta de hotéis e acomodações para visitantes, com diversos lugares espalhados pela cidade.

O Stare Mesto (Cidade Velha) está cheio de belos hotéis, bem como opções clássicas luxuosas. Também há muitas opções acessíveis disponíveis, que você pode encontrar abaixo:

GEt

O que fazer em Praga

Em resumo:

Praça da Cidade Velha

Castelo de Praga

Catedral de São Vito

Ponte Charles

Fazer uma visita à Praça da Cidade Velha em Praga é obrigatório, de acordo com o TripAdvisor, que classifica a praça do século XIII como a principal atração para os turistas. O Castelo de Praga também está no topo da lista, junto com a Ponte Charles e a Catedral de São Vito.

Há uma série de passeios a pé disponíveis se você estiver se sentindo em forma, bem como um passeio no rio se preferir uma viagem mais tranquila pela cidade.

A República Tcheca é famosa por sua cerveja, sendo a Staropramen uma das maiores cervejarias de Praga, mas há muitos bares espalhados pela cidade, com passeios disponíveis.

Voos para Praga

Os turistas que desejam voar para Praga do exterior podem pousar no Aeroporto Vaclav Havel, que é um aeroporto internacional e o maior da República Tcheca.

O aeroporto é uma base para a Ryanair e a Eurowings, além de ser um hub para a Smartwings e a Czech Airlines.

Você pode pesquisar voos para Praga acima.

Praga é uma das Soccer Cities 23 da GOAL - saiba mais aqui!