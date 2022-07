Guerrero assina com o Avaí até o fim de 2022

Atacante de 38 anos está em Florianópolis, onde assinou contrato com o clube local até dezembro. Jogador não atua desde outubro de 2021

O Avaí acertou a contratação de Paolo Guerrero até o fim de 2022. O atacante fez exames médicos nesta segunda-feira (18), em Florianópolis, e assinou com o clube catarinense em definitivo. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Polidoro Júnior e confirmada pela GOAL.

A contratação do peruano de 38 anos é vista como uma possibilidade de reforçar o elenco para a disputa da Série A nesta temporada. O time catarinense ocupa a 12ª colocação, com 21 pontos, e marcou 19 gols em 17 rodadas.

O desejo da diretoria era ter um jogador com a experiência de Paolo Guerrero para melhorar o desempenho ofensivo. O atacante se acertou com o clube da Ressacada nas últimas horas.

O centroavante não entra em campo desde 2 de outubro de 2021, quando defendeu o Inter diante do Atlético-MG, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Brasileirão. De lá para cá, ficou sem contrato e não conseguiu um novo clube. A escolha pelo Avaí ocorreu nesta janela de transferências.

A saída do Internacional ocorreu em outubro do ano passado. Clube e jogador optaram por rescindir o vínculo de forma antecipada no mercado da bola.