O empresário de Pep Guardiola esclareceu, nesta sexta-feira, a verdade sobre os rumores recentes de que o técnico espanhol poderia assumir o comando do Trabzonspor, da Turquia, clube pelo qual joga o craque egípcio Mohamed Salah.

Salah havia se transferido para o clube turco na última janela de transferências de verão, após o fim de seu contrato com o Liverpool, mas o começo de temporada do Trabzonspor foi fraco, o que levou à demissão do treinador Fatih Tekke no início deste mês.

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Alguns veículos de imprensa turcos haviam noticiado recentemente que o Trabzonspor entrou em conversas sérias com Guardiola para assumir o cargo vago de treinador, em troca de um salário exorbitante de 13 milhões de euros por temporada.

Porém, o jornal espanhol "As" citou o empresário de Guardiola, que afirmou: "O Pep não vai treinar nenhum clube ou seleção nesta temporada".









O Trabzonspor ocupa atualmente a quarta posição na tabela de classificação do Campeonato Turco, com 7 pontos, mas a equipe sofreu um revés continental estrondoso, ao dar adeus às eliminatórias de acesso à Liga Europa com uma derrota humilhante (5 a 0) no placar agregado das duas partidas, diante do Ferencváros, da Hungria.

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