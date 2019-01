Guardiola se nega a responder às críticas de Valverde

O treinador do Manchester City havia telefonado para Frenkie De Jong para convencê-lo de jogar na equipe inglesa

Durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (28), o semblante de Pep Guardiola mudou rapidamente após a primeira pergunta feita envolvendo Ernesto Valverde, que criticou a forma com que o treinador catalão abordou o jogador Frenkie De Jong.

“Não vou responder a Ernesto. Ele é meu amigo. Não é nosso jogador e temos que aceitar que às vezes eles vêm e às vezes não”, declarou Guardiola, visivelmente incomodado.

Valverde criticou Guardiola pela maneira com que agiu na negociação pelo holandês, que era alvo de outros grandes clubes além do Manchester City, como o Paris Saint-Germain. No caso, Guardiola chegou a telefonar para De Jong a fim de convencê-lo a jogar em sua equipe.

“Não se pode falar com um jogador que já tem contrato com outra equipe. Não tenho nada a falar, cada um tem sua forma de agir”, declarou o treinador do Barça em sua coletiva de imprensa.

O Barcelona contratou o jovem holandês por cinco temporadas. Ele passará a vestir a camisa do clube catalão somente em julho deste ano. Até lá, continuará defendendo o Ajax.