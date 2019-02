Guardiola promete City com “surpresas” contra o Everton

O treinador também surpreendeu ao colocar os cinco primeiro colocados desta Premier League como candidatos ao título

O Manchester City pode retomar a ponta da tabela na Premier League nesta quarta-feira (06), se bater o Everton. Uma vitória deixaria a equipe treinada por Pep Guardiola com os mesmos 62 pontos do Liverpool, mas os Citizens levariam vantagem nos critérios de desempate. No entanto, o treinador catalão prefere manter a calma e prometeu surpresas antes da partida.

“Há três ou quatro dias estávamos sem chances, o campeonato já era do Liverpool e agora nós podemos subir à liderança”, disse. “Vamos tentar ficar calmos. Haverão surpresas e será difícil ver os times ganharem todos os jogos”.

PEP O jogo no Goodison Park é sempre difícil para nós.



A atitude é sempre a mesma. Vamos a té lá para tentar fazer um bom jogo e vencer. Temos a chance de estar no topo da tabela.#MCFCPortugues pic.twitter.com/LnaJXUK1T7 — Manchester City (@ManCityPT) 5 de fevereiro de 2019

“As equipes que não estão na disputa (pelo título) têm a habilidade de criar problemas. Estou mais preocupado em nunca esquecer quem nós somos como time, fazendo o que precisamos fazer. É isso o que eu quero ver, e só depois veremos os resultados e a tabela”.

Guardiola também surpreendeu ao dizer que não é apenas o seu Manchester City ou o Liverpool que estão na disputa do título. Além de citar o Tottenham, terceiro colocado e que corre por fora, o técnico ainda citou Chelsea e até o Manchester United, que está a 14 pontos do líder.

“Ainda tem 39 pontos em disputa e isso não é muito se você estiver a nove ou dez pontos atrás (...) Eu nunca disse que o Tottenham não estava ali. O United está nesta sequência a cada semana e vão chegar aqui. Agora nós olhamos para a tabela e vemos os dois ou três primeiros e não vamos além disso. O Chelsea pode vencer jogos em sequência e ser um candidato”, finalizou.