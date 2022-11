Guardiola no City: salário, duração do contrato, títulos e mais detalhes

Catalão renova contrato com o City após possibilidade do treinador ser o novo comandante da seleção brasileira, para depois da Copa do Mundo do Qatar

Pep Guardiola seguirá escrevendo seu nome na história do Manchester City. O treinador está de contrato novo para até 2025 e deverá completar uma década no time azul de Manchester, trabalho mais longevo de sua carreira.

Nas redes sociais do clube, muita festa pela renovação do treinador. Na manhã desta terça, 23, dia do anúncio, foram diversos posts exaltando as conquistas e os melhores momentos de Guardiola até aqui no comando dos Citizens.

Confira tudo sobre a renovação de contrato de Pep Guardiola com o City, além dos títulos, jogos e mais da trajetória do catalão com o time inglês.

Até quando vai o novo contrato de Guardiola no City?

O contrato de Pep Guardiola com o Manchester City é válido até o fim de 2025. Caso fique no clube até o fim deste novo vínculo, o catalão completará quase uma década à frente do time inglês e se tornará um dos mais longevos do clube após a Segunda Guerra Mundial.

Quais títulos Guardiola conquistou com o City?

Em sete anos, Guardiola já conquistou 11 troféus com o Manchester City. São quatro taças da Premier League, uma Copa da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa e outras duas Supercopas da Inglaterra.

Na Liga dos Campeões, grande sonho do time inglês, Guardiola não teve muito sucesso. O melhor resultado até aqui foi a finalíssima contra o Chelsea, a qual acabou derrotado por 1 a 0.

Números do Manchester City com Guardiola

Jogos: 374 1122

Vitórias: 271 813

Empates: 49 49

Derrotas: 54

Gols marcados: 921

Gols sofridos: 309

Saldo de gols: 398

Aproveitamento: 76,82%

Com Guardiola, o City estabeleceu alguns recordes na Premier League. O time atingiu o recorde de pontos na conquista de 2018-19 (100), além de mais vitórias em uma edição da competição (32), mais vitórias consecutivas (18) e mais gols marcados em uma única temporada do Campeonato Inglês (107).

Na atual temporada, antes da paralisação do torneio devido ao início da Copa do Mundo do Qatar, o City soma 32 pontos conquistados e assegura a segunda posição, atrás apenas do primeiro colocado, Arsenal.

Qual é o salário de Guardiola no City?

Os valores da negociação do novo contrato não foram divulgados até o momento. No entanto, os vencimentos de Guardiola no contrato anterior eram de 24 milhões de euros (aproximadamente R$ 132 milhões), como confirmou o vice-presidente da CBF, Francisco Novelletto, ao confirmar consulta pelo treinador para o comando da seleção brasileira.