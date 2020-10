Guardiola nega retorno ao Barcelona: "algumas coisas você só faz uma vez na vida"

Colocado como o predileto de um dos candidatos à presidência do Barcelona, Pep Guardiola descarta a volta ao Camp Nou após a passagem pelo City

Pep Guardiola descartou a possibilidade de retornar ao Camp Nou, insistindo que o seu "período à frente do acabou".

A especulação sobre o futuro do treinador do começou a se intensificar agora, uma vez que o seu contrato no clube se encerra em junho de 2021. O catalão deu a entender que está disposto a seguir no Etihad Stadium. Porém, disse que que precisa garantir esse direito com uma campanha exitosa em 2020/2021.

Isso significa que Pep Guardiola não pensa em voltar ao Barcelona em caso de vitória de Victor Font nas eleições presidenciais do clube catalão. O candidato já deixou claro que o treinador é o seu desejo no Camp Nou.

O próprio técnico se manifestou sobre o tema após a vitória por 1 a 0 sobre o por 1 a 0, na manhã deste sábado (31): "Meu período como treinador do Barcelona acabou. Eu acho que algumas coisas você faz só uma vez na vida. Há pessoas incríveis que podem ocupar o lugar. Agora, por exemplo, tem o Ronald Koeman. Acabou, eu vou voltar à minha cidade para ver o meu clube, para assistir aos jogos, só isso".

Guardiola iniciou a carreira como técnico no Barcelona. Em sua passagem pelo clube, entre 2008 e 2012, ele conquistou 14 títulos, sendo três edições de e duas da UEFA .