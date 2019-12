"Guardiola é um gênio e um técnico fantástico" - Ancelotti elogia comandante do City

Novo comandante do Everton disse que tem muito respeito pelo espanhol e diz que terá um teste fantástico contra os atuais campeões ingleses

Carlo Ancelotti descreveu Pep Guardiola como um "gênio" antes do encontro do com o no Etihad Stadium no dia de Ano Novo.

Ancelotti teve um impacto imediato no Goodison Park desde que foi convocado para substituir Marco Silva no banco de reservas em 21 de dezembro.

O registrou uma vitória em casa por 1 x 0 sobre o no Boxing Day, antes de derrotar o por 2 x 1 no St James 'Park dois dias depois - afastando-se dos lugares de rebaixamento da Premier League.

Enquanto isso, o City teve que assistir ao estender sua liderança no topo da Premier League, com uma derrota por 3 a 2 nas mãos do na sexta-feira, marcando o mais recente revés na busca pela terceira coroa consecutiva.

Perguntas foram feitas sobre o futuro de Guardiola no Etihad em meio às lutas dos Citizens nesta temporada, com seu contrato atual expirando no verão de 2021.

O City conseguiu aliviar a pressão sobre o treinador com uma vitória em casa sobre o por 2 a 0, no domingo, mas espera-se que apoie esse resultado com mais uma vitória contra o ressurgente Everton.

Ancelotti diz que ele e Guardiola têm "muito respeito" um pelo outro, com a crença de que o espanhol continua sendo um "treinador fantástico" devido à sua insaciável fome de conseguir "algo especial em campo".

"Pep é um treinador fantástico", disse o técnico do Everton em entrevista coletiva. "Eu tenho um bom relacionamento com ele. Não muito nos jogos, mas às vezes nos vemos em coletivas. Temos muito respeito. Em certos momentos, ele é um gênio, porque está sempre tentando fazer algo especial em campo", acrescentou.