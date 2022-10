Guardiola banca Haaland para "definitivamente" quebrar recorde de gols na Premier League

O treinador espanhol acredita que Haaland pode quebrar o recorde de gols da Premier League nesta campanha

Erling Haaland, atacante do Manchester City, é o verdadeiro destaque da temporada europeia. Embora os torcedores dos citizens e os fãs da Premier League esperassem gols do ex-jogador do Borussia Dortmund, ninguém imaginaria que o norueguês chegasse a essa altura da época com 17 gols em 11 jogos do Campeonato Inglês.

Além disso, o atacante tem três hat-tricks na competição para o time de Pep Guardiola. Na última partida, diante do Brighton, Haaland foi responsável por abrir caminho para a vitória do City, por 3 a 1, com dois gols no primeiro tempo.

Questionado pelos repórteres, Guardiola, técnico da equipe, disse: "Não precisamos ser um gênio, se ele continuar nesse ritmo, com a média a cada jogo, ele vai bater o recorde, com certeza. Mas no futebol talvez você marque e, em poucos dias, pare para marcar, não sei."

"Eu não falei com ele, acho que ele fica feliz quando o time ganha e não quando perde. Todos os atacantes que vi na minha carreira, Samuel Eto'o, (Lionel) Messi, Robert Lewandowski, Thomas Muller, Sergio Aguero, eles todos têm uma ambição incrível de marcar gols. É normal. Ele tem que ser assim", disse o treinador.

Getty Images

Atualmente, Andy Cole e Alan Shearer detêm, juntos, o recorde de mais gols em uma temporada da Premier League, com 34 tentos marcados.

Haaland, por sua vez, tem uma média de 1,54 gols por jogo neste período. Desta forma, ele pode superar o recorde em apenas 12 partidas, é claro, desde que ele mantenha esse padrão de gols.

Agora, o City de Haaland muda sua atenção para o duelo da Champions League, contra o Borussia Dortmund, seu ex-clube, nesta terça-feira (25), na Alemanha.