Guardiola: "A pressão está no City, não no Liverpool"

Time de Manchester está em segundo lugar a dois pontos do rival Liverpool

Mesmo o Manchester City tendo vencido a partida contra o Arsenal por 3 a 1 e estar a dois pontos do Liverpool, o treinador dos citzens, Pep Guardiola acredita que a maior pressão não está sobre o líder, mas sobre o seu próprio time que é o atual campeão da Premier League.

"Eu prefiro estar na posição do Liverpool do que onde estamos. A pressão é quando você está atrás. Se você perde pontos, é mais difícil. Quando tem alguma distância na liderança, você pode perder pontos e continuar ali", falou Guardiola.

******************

O Liverpool pode terminar a rodada com cinco pontos de distância do City. Os Reds jogam nessa segunda-feira (04) contra o West Ham, no Estádio Olímpico de Londres. Caso o time vermelho vença, voltará à antiga distância de cinco pontos, caso perca ficará com apenas dois jogos de vantagem.

Mais artigos abaixo

Guardiola aposta que muita coisa acontecerá até o fim da temporada e destacou que resultados inesperados podem acontecer.

"Claro que temos que ganhar muitos jogos. Depois da derrota parao Newcastle, todo mundo achou que íamos ficar a sete pontos de distância. Mas todo mundo esperava que o Liverpool ganhasse do Leicester. Muita coisa pode acontecer entre agora e o fim da temporada. Será difícil. Futebol é imprevisível. Agora são dois (pontos de diferença), amanhã podem ser três, cinco de novo", disse Pep.