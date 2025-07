Guarda-costas de Lionel Messi promete "esmagar" Logan Paul após assinar contrato de R$ 82 milhões para luta de boxe no estádio do Inter Miami

O segurança pessoal de Messi fez promessa a Logan Paul após assinar um contrato de boxe milionário e acusar a estrela da WWE de estar “se escondendo”

O QUE ACONTECEU?

A tensão entre Yassine Cheuko e o influenciador Logan Paul vem crescendo há algum tempo. Paul chegou a desafiar, em tom de brincadeira, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro, Messi, para uma luta, no contexto de uma disputa judicial entre as marcas de bebidas PRIME (de Logan Paul) e Mas+ (patrocinadora de Messi).

O CONTEXTO

Cheuko se prontificou rapidamente a entrar no lugar do astro argentino e lançou um desafio a Logan Paul. Desde então, uma troca de provocações tomou conta das redes sociais, com ambos se acusando mutuamente de “falar muito e fazer pouco”.

Getty

VOCÊ SABIA?

Cheuko agora assinou oficialmente um contrato no valor de US$ 15 milhões (cerca de R$ 82 milhões) e aguarda para saber se Logan Paul está disposto a calçar as luvas e entrar no ringue. A expectativa é de que a luta aconteça no estádio do Inter Miami, o Chase Stadium.

O QUE CHEUKO DISSE?

Em vídeo publicado no Instagram, Cheuko declarou: “Lolo, olha o que eu tenho. Lolo, quando eu te destruir, você vai ter seu nome estampado na cara. Olha, está tudo pronto – as luvas estão prontas, o contrato está pronto. Todo mundo está esperando pela luta e você ainda está se escondendo.

Recebi mensagens de todos os lugares – África, América, Europa, de todo canto. E você continua se escondendo, Lolo. Assina o contrato e não me manda ir pra Porto Rico, vamos lutar aqui em Miami, no Chase Stadium. Então assina o contrato. Estou esperando, Lolo. Todo mundo está esperando, o mundo está esperando.”

O QUE VEM POR AÍ PARA MESSI?

Ainda pairam dúvidas sobre quanto tempo Messi permanecerá no Inter Miami, já que até agora nenhuma cláusula de renovação foi ativada em seu contrato. Há relatos de que clubes da Arábia Saudita estão preparando propostas milionárias para tentar contratá-lo.