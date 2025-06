Guarda-costas de Lionel Messi manda mensagem emocionada no aniversário de 38 anos do craque: "Mudou minha vida"

Lassine Cheuko fez homenagem ao craque argentino no Instagram; veja

O QUE ACONTECEU?

Messi completou 38 anos enquanto disputa o Mundial de Clubes com o Inter Miami. O camisa 10 ajudou o time a avançar para as oitavas de final — um feito histórico para um clube da MLS em uma competição global sediada nos Estados Unidos.

O CONTEXTO

Durante a fase de grupos, Messi marcou um golaço de falta contra o Porto, colocando a bola no ângulo e mostrando que segue em alto nível, exigindo o mesmo padrão de excelência dos companheiros ao seu redor.

VOCÊ SABIA?

Mesmo em meio ao torneio, o argentino conseguiu um momento para relaxar no aniversário e celebrou a data ao lado da esposa Antonela e dos filhos, Thiago, Mateo e Ciro.

O QUE CHEUKO DISSE

Cheuko, segurança pessoal de Messi desde os tempos de PSG, foi um dos muitos a homenagear o craque: “Feliz aniversário para o homem que mudou minha vida, o ser humano mais incrível que já conheci. Um homem excepcional, cheio de humildade e com um coração enorme. Que Deus continue te abençoando cada vez mais".

O QUE VEM POR AÍ PARA MESSI?

Mesmo atualmente suspenso de atuar na beira do campo pela MLS, Cheuko segue acompanhando Messi fora das quatro linhas. O próximo desafio do Inter Miami será no domingo, contra o PSG, atual campeão da Champions League, pelas oitavas do Mundial. O duelo será em Atlanta.