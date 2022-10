Guarani x Londrina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Equipes abrem a 33ª rodada da Segundona nesta segunda-feira (3); veja como acompanhar na TV

Atravessando momentos opostos na temporada, Guarani e Londrina se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 20h (de Brasília), no Brinco de Ouro, pela 33ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há três jogos (dois empates e uma derrota), o Londrina entra em campo pressionado pela vitória para seguir na luta pelo acesso. Atualmente, está em quinto, com 46 pontos. Três a menos que o Vasco, equipe que fecha o G-4.

Douglas Coutinho e Leandrinho, que cumpriram suspensão no empate com o Vasco na última rodada, retornam.

Do outro lado, o Guarani, na 14ª posição, com 38 pontos, chega embalado com três vitórias consecutivas.

Sem Leandro Vilela, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Mozart pode optar pela entrada de Richard Rios.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, são seis vitórias do Guarani, cinco do Londrina, além de um empate. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, o Londrina venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável LONDRINA: Matheus Albino (Matheus Nogueira); Jeferson, Saimon, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Emerson Souza e Gegê; Caprini, Leandrinho e Douglas Coutinho.

Escalação do provável GUARANI: Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Derlan e Jamerson; Rodrigo Andrade, Richard Rios e Giovanni Augusto; Bruno José, Yuri Tanque e Isaque.

Desfalques

Londrina

Mandaca, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Guarani

Leandro Vilela, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

Quando é

• Data: segunda-feira, 3 de outubro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Brinco de Ouro – Campinas, SP

• Arbitragem: DYORGINES JOSÉ (árbitro), FABRICIO VILARINHO e FABIANO DA SILVA (assistentes), SALIM FENDE (quarto árbitro) e IGOR JUNIO BENEVENUTO (AVAR)