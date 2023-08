Guaraní x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Alvinegro busca a classificação nesta quarta-feira (9), no Estádio Defensores del Chaco; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo visita o Guaraní na noite desta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. Como venceu a ida por 2 a 1, o Alvinegro tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de Marcelo Hazan e comentários de Jorge Nicola.

Embalado com a liderança isolada no Brasileirão, o Botafogo volta as atenções para a disputa do mata-mata da Sul-Americana. O Alvinegro terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com 10 pontos, e eliminou o Patronato por 3 a 1 (agregado) nos playoffs.

Para o confronto fora de casa, o técnico Bruno Lage não poderá contar com Tiquinho, artilheiro da equipe com 13 gols em 17 jogos disputados. O atacante sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Do outro lado, o Guaraní precisa de uma vitória simples para levar o confronto para os pênaltis. Caso vença com uma diferença de dois gols, a equipe garante a classificação de forma direta. Na primeira fase, a equipe paraguaia ficou na liderança do Grupo B, com 11 pontos. Até aqui, foram três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

Guaraní: Rodrigo Muñoz; Raúl Cáceres, José Moya, Paul Riveros e Salomoni (Cantero); Luis Martinez, Estivel Moreira, Ríos e Romeo Benítez; Nestor Camacho e Federico Santander. Técnico: Juan Pumpido.

Botafogo: Gatito Fernández; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta (Philipe Sampaio), Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Lucas Fernandes), Eduardo; Gustavo Sauer (Victor Sá/Segovinha) Júnior Santos e Janderson. Técnico: Bruno Lage.

Desfalques

Guaraní

Gastón Gil Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

Botafogo

Patrick de Paula, Rafael e Luis Henrique, Gabriel Pires e Tiquinho, lesionados, estão fora.

Quando é?