Qual o grupo da morte da Copa Libertadores 2023?

A nova edição do maior torneio continental de clubes da América do Sul já conhece os seus grupos

Estão definidos os grupos da edição 2023 da Copa Libertadores da América. As chaves foram desenhadas através de sorteio realizado pela Conmebol, na cidade de Luque, no Paraguai e não há uma unanimidade para definir, de antemão, qual é o famoso “grupo da morte”.

Os grupos considerados de maior dificuldade para os times brasileiros são dois. No Grupo D, o Fluminense terá pela frente River Plate (Argentina), Sporting Cristal (Peru) e o The Strongest (Bolívia). Além dos gigantes argentinos, a altitude da cidade boliviana de La Paz poderá ser um grande desafio à equipe treinada por Fernando Diniz.

Já o Grupo G tem um alto nível de dificuldade para os times brasileiros pelo fato de ser o único com dois clubes brasileiros. Athletico-PR e Atlético-MG terão pela frente Libertad (Paraguai) e Alianza Lima (Peru).

Atlético-MG

O grupo do Corinthians também apresenta desafios interessantes, contra Independiente Del Valle (Equador) e Argentinos Juniors (Argentina) em especial.

Para os outros brasileiros desta Libertadores, as chaves parecem ser mais acessíveis. Teoricamente, o grande desafio do Flamengo será um reencontro com o Racing, da Argentina; o Inter reencontra o Nacional, do Uruguai, contra quem já protagonizou embates históricos na competição. O Palmeiras deve ter desafios equilibrados em seu grupo.