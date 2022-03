Grupo cogita veto ao pedido de Ronaldo e busca novo investidor para o Cruzeiro

Um grupo de conselheiros do Cruzeiro, ligado ao ex-presidente Alvimar Perrella, propôs uma nova divisão das ações do clube a Ronaldo Fenômeno. Em reuniões ocorridas nas últimas semanas, os integrantes do Conselho Deliberativo pediram para que houvesse alteração no percentual do ex-jogador — ele detém 90% das ações, enquanto a associação é detentora de 10%. A ideia é que o ídolo da seleção brasileira tenha 51%, enquanto o clube permaneceria com 49%, conforme apurado pela GOAL.

A proposta será novamente feita na reunião de 4 de abril, quando o Conselho Deliberativo apreciará uma solicitação de Ronaldo. O Fenomeno se dispôs a pagar a dívida tributária do clube, avaliada em R$ 200 milhões. Porém deseja uma contrapartida — ele quer os dois centro de treinamentos, da base e do profissional, como garantias. Os dois espaços estão avaliados em R$ 180 milhões.

O grupo ligado ao ex-presidente Alvimar Perrella busca aliados no Conselho Deliberativo para a votação sobre o pedido de Ronaldo. Até o ex-vice-presidente de futebol Itair Machado foi procurado para ajudar, mas se recusou a participar e se posicionou de forma favorável à compra de Ronaldo. A articulação é para validar a solicitação somente em caso de redistribuição das ações, deixando o ex-jogador com 51% e a associação com 49%.

Ronaldo Fenômeno e o presidente Sérgio Santos Rodrigues descartam uma mudança nos percentuais, conforme apurado pela GOAL. As partes acreditam ainda na aprovação da solicitação do ex-atleta no Conselho Deliberativo, durante a reunião do próximo dia 4 de abril.

O principal incômodo de Alvimar Perrella e seus aliados é a divisão das ações. Eles acreditam que o valor proposto por Fenômeno é baixo — o ex-atleta pagará R$ 400 milhões por 90% das ações, sendo R$ 50 milhões saindo do seu bolso e o restante conforme o rendimento obtido pela SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

Diante da possibilidade de veto à compra de Ronaldo, o grupo de Alvimar Perrella procura novos investidores no exterior. Há conversas com uma empresa de Portugal para adquirir o clube no lugar do ex-jogador. A situação é trabalhada nos bastidores e foi colocada à mesa para outros membros do Conselho Deliberativo.

Mais artigos abaixo

A GOAL conversou com ao menos três aliados de Alvimar Perrella no Conselho Deliberativo, que confirmam o desejo do ex-presidente. O empresário também foi procurado, mas não atendeu aos telefonemas. A reportagem está aberta para o seu posicionamento.

Ronaldo Fenômeno assinou a intenção de compra do Cruzeiro em 18 de dezembro do ano passado. De lá para cá, está incumbido de avaliar questões internas do clube para sacramentar a compra, que deve acontecer até 18 de abril.

O ex-jogador já aportou R$ 25 milhões para o pagamento de dívidas em meio às diligências prévias. Ele aportará mais R$ 25 milhões no dia seguinte à assinatura do contrato de venda.