“Griezmann vai para o Barcelona”, revela dirigente do Atlético de Madrid

Miguel Ángel Gil Marín ainda disse que sabe do acordo desde março, desmentindo o que o presidente do Atleti havia dito

Dirigente do mais alto escalão no , Miguel Ángel Gil Marín afirmou que o destino de Antoine Griezmann realmente será o . E foi além ao dizer que sabe desta informação desde o último mês de março.

“Para mim é muito claro onde Antoine vai jogar, sabemos desde março. É no Barcelona”, disse para a Movistar Plus antes de dar uma alfinetada no jogador francês, que deixa os Colchoneros após cinco temporadas, ao citar o tipo de reforço que a equipe treinada por Diego Simeone busca visando a próxima temporada

“Jogadores que estejam comprometidos com o grupo, para formar um grupo de homens”, afirmou. As declarações de Gil Marín, filho de um histórico presidente do Atleti, contrastam com o que disse o mandatário do clube, Enrique Cerezo, recentemente. E com a própria postura de cautela adotada por Griezmann ao falar sobre a sua situação após a vitória da sobre Andorra.

"Ninguém do Barcelona me procurou. Nem eu, nem ninguém sabe para onde ele vai", disse Cerezo durante entrevista para a rádio Onda Cero, na última sexta-feira (07). Além disso, recentemente a imprensa europeia vinha noticiando que o vestiário do Barcelona havia vetado a chegada do meia-atacante francês – melhor em campo na final vencida pelo seu país na . Esta rejeição seria motivada pela decisão de Griezmann em rejeitar o Barça na temporada passada para renovar o seu vínculo com o Atlético de Madrid. No entanto, o zagueiro Samuel Umtiti garantiu que o assunto não passou pelo vestiário, desmentindo a notícia.

O vínculo assinado no último ano com o time da capital estipulava multa rescisória no valor de 200 milhões de euros. Entretanto, a partir de 1º de julho o valor cai para 130 milhões (com 20% destinados à , clube formador do atleta. Tudo indica que Griezmann irá, de fato, jogar no Camp Nou. Neste caso, a pergunta seria como ele poderia ser utilizado – uma vez que atua em uma faixa semelhante às de Messi e Luis Suárez.