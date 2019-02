Griezmann é o quinto maior atilheiro do Atlético de Madrid

Francês marcou o gol da vitória sobre o Rayo Vallecano e ultrapassou Fernando Torres na história do clube

Autor do gol da vitória do Atlético de Madrid sobre o Rayo Vallecano, Antoine Griezmann entrou para a lista dos maiores artilheiros do clube: ao todo, o francês já marcou129 tentos e se tornou o quinto artilheiro da história da entidade superando os recordes de Fernando Torres, que saiu no último ano com 128 em seus registros.

Agora, o jogador busca a marca de Garate, que registra 134 gols para se tornar o maior goleador estrangeiro da história do Atlético em todas as competições. Em números gerais, Griezmann ainda tem o já mencionado Gárate, Campos com 146, Escudero com 169 e Luis Aragonés com 172.

Com a vitória, o Atleti assume provisoriamente a vice-liderança da La Liga, uma vez que o Real Madrid entra em campo neste domingo (17), contra o Girona.