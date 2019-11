Griezmann confessa: "não sei driblar"

Atacante francês do Barcelona disse, em uma peça comercial, que prefere o jogo de toques rápidos

Antoine Griezmann deu uma declaração que pode ser observada durante os jogos: ele não sabe driblar. Pelo menos é o que disse o próprio atacante campeão do mundo pela em 2018. Em um evento do patrocinador das suas chuteiras realizado na , Griezmann respondeu sobre seu estilo de jogo.

"Eu não sei driblar, eu gosto de jogar com um ou dois toques, com velocidade. Eu gosto da saída limpa de bola e de finalizar a gol", respondeu Griezmann.

O artilheiro francês vem sofrendo para se adaptar ao estilo de jogo do Barcelona, que é completamente diferente do estilo do , que o alçou ao status de um dos melhores atacantes do mundo.

Em 15 partidas disputadas pelo Barça nessa temporada, o atleta balançou as redes quatro vezes e deu três assistências para gol. Ele foi uma das contratações mais caras da história do , que desembolsou 120 milhões de euros para tira-lo da equipe de 'Cholo' Simeone.