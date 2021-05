Grêmio terá oito desfalques na estreia da Copa do Brasil por Covid e convocações

Além dos desfalques pela Covid-19 e por convocações, o técnico Tiago Nunes também está fora por conta do coronavírus

Após a derrota por 3 a 2 para o Ceará, na estreia no Campeonato Brasileiro, o Grêmio abre a semana focado na Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Brasiliense na próxima quarta-feira (2), em Porto Alegre. E será uma arrancada cheia de problemas na competição.

A preocupação gremista está na formatação do time, já que serão oito desfalques para a estreia na Copa do Brasil: seis jogadores foram diagnosticados com Covid-19, mais dois que foram convocados para defender a seleção olímpica do Brasil, que irá disputar dois amistosos preparatórios para os Jogos de Tóquio contra Cabo Verde e Sérvia.

Diego Sousa e Ferreira são desfalques pela Covid-19 Foto: Getty

Os desfalques por Covid-19 são: os atacantes Ferreira, Diego Sousa e Luiz Fernando; o lateral Rafinha, o zagueiro Rodrigues e o meia Pedro Lucas. Convocados para a seleção olímpica, o goleiro Brenno e o volante Matheus Henrique completam a lista de ausências na Copa do Brasil.

A previsão de retorno dos jogadores que testaram positivo para Covid-19 é o dia 09 de junho, no jogo de volta contra o Brasiliense, ou dia 13, contra o Athlético-PR, na Arena do Grêmio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Além dos jogadores, o Grêmio também não terá o técnico Tiago Nunes e o preparador de goleiros Mauri Lima. Os dois também testaram positivo para Covid-19.