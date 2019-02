Grêmio se reúne com Kannemann para tratar de renovação

O zagueiro ainda não atuou pela equipe nesta temporada

Grêmio e Kannemann tem mantido conversas ao longo desta semana para definir sobre seu futuro. O zagueiro está sendo assediado por outros clubes e, após conversar com o presidente Romildo Bolzan Jr., assinou oficialmente a renovação de seu contrato que havia sido acertada no fim do ano passado.

Segundo o portal Uol Esporte, Kannemann foi alvo de interesse do Boca Juniors e do Independiente-ARG, mas a diretoria gremista negou ter recebido ofertas do clube ‘rojo’.

Internamente, a diretoria gremista se incomodou com a postura do estafe do jogador argentino, alegando que as sondagens se proliferaram para fomentar um novo debate sobre aumento salarial ou até renegociar termos de liberação mediante uma boa oferta.

"Somente um clube da Argentina nos procurou, nenhum outro falou conosco. O resto é rigorosamente especulação. Não recebemos propostas pelo Kannemann, a exceção dessa consulta do Boca. Foi muito mais especulação, plantação de fatos para ser visto como situação negocial. Não temos mais nenhuma pendência, ele está incorporado e aí para jogar a temporada inteira", declarou o presidente do Grêmio ao portal.

O zagueiro ainda não entrou em campo pela equipe em 2019, e o presidente alega ter sido por questão da "parte física".

"Realmente ele tem resíduos, situações específicas. Pode ter comportamento emocional, mas não tem nada de se recusar a jogar. Longe disso, nem perto disso aí", afirmou Bolzan.

"(Foi a) Parte física. O Kannemann eu ia bota-lo para jogar essa partida, mas na terça-feira ele chegou mal. Vomitando, com diarreia. Não estava 100% na parte física, com corpo fraco. Achamos melhor deixar ele treinar mais uns dias para ficar melhor".

Kannemann chegou ao Grêmio em 2016, e já renovou contrato em três oportunidades. No ano passado, recebeu ofertas da Itália e seguiu em Porto Alegre. O zagueiro recebe um dos maiores salários do elenco Tricolor e é visto como peça vital para o grupo.