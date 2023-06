Grêmio x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (12), pela 15ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e São Paulo se enfrentam na tarde desta segunda-feira (12), às 15h (de Brasília), no Airton Ferreira da Silva, em El Dourado do Sul, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Após a derrota para o Palmeiras por 2 a 1 na última rodada, o Grêmio busca a recuperação no Brasileirão feminino. A equipe ocupa a nona posição, com 19 pontos, enquanto o São Paulo, em sétimo, com 22, vem de três vitórias consecutivas na temporada.

Prováveis escalações

Grêmio feminino: Vivi Holzel, Mónica Ramos, Tuani, Pati Maldaner, Shashá, Jessica Peña, Caty, Natane, Rafa Levis, Raquel Fernandes, Cássia. Técnico: Felipe Endres.

São Paulo feminino: Carlinha; L. Alves, Pardal, Mimi e Fe Palermo; Maressa, Aline e Rafa Mineira; Naná, Ariel Godoi e Dudinha. Técnico: Thiago Viana.

Desfalques

Grêmio

Não há desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?