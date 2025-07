Equipes decidem o título nesta terça-feira (8), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre; veja os detalhes

O Grêmio enfrenta o São José (8), às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela final da Recopa Gaúcha 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, e do SporTV, em canal fechado. (confira a programação completa).

O Grêmio volta a campo para disputar a Recopa Gaúcha, competição que já venceu quatro vezes e onde busca manter a hegemonia estadual. Após quase um mês sem jogar, o Tricolor chega descansado e embalado por uma sequência invicta antes da pausa — foram três vitórias e dois empates no Campeonato Brasileiro. desde a última derrota, contra o São Paulo. Em casa e com o elenco principal à disposição, o time vê no duelo uma boa oportunidade para retomar o ritmo antes da sequência do Brasileirão.

Do outro lado, o São José aposta no embalo competitivo da Série D para surpreender. Mesmo vindo de derrota para o Guarany de Bagé no fim de semana, o Zeca ocupa a terceira colocação no grupo 8 e tem mantido consistência na competição nacional. Encarar o atual campeão gaúcho em jogo único é uma chance valiosa para ganhar moral e levantar uma taça. Caso o empate persista no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

Prováveis escalações

Grêmio: Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Alex Santana, Villasanti e Cristaldo; Alysson, Amuzu e Arezo. Técnico: Mano Menezes.

São José: Fábio Rampi; Daniel, Marcão, Jhonata Varela e Dumas (Jadsom); Venício (Estevão), Douglas, Tiago Pedra, Ângelo e Nonato; Renê. Técnico: Sandro Resende.

Desfalques

Grêmio

João Pedro e joão Lucas estão no departamento médico. Cristian Olivera e Braithwaite são dúvidas.

São José

Sem desfalques confirmados.

Quando é?