Grêmio x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes estreiam no Campeonato Brasileiro neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília); veja como acompanhar na TV

Grêmio e Santos estreiam no Campeonato Brasileiro de 2023 neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com o título do Gauchão 2023 e a vitória sobre o ABC por 2 a 0 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Grêmio volta as atenções para a estreia no Brasileirão de 2023, após passar um ano na Série B.

Do outro lado, o Santos iniciou o ano com má campanha no Paulistão, mas vem de vitória sobre o Blooming por 1 a 0 na estreia da Copa Sul-Americana, além de bater o Botafogo-SP por 2 a 0 na ida da terceira fase da Copa do Brasil. No Brasileirão de 2022, o Peixe terminou em 12º, com 47 pontos. Foram 12 vitórias, 11 empates e 15 derrotas.

Em 85 partidas entre as equipes, o Santos acumula 34 triunfos, enquanto o Grêmio conquistou 26 vitórias, e houve 25 empates. No mais recente encontro válido pelo Campeonato Brasileiro de 2021, o Santos saiu vitorioso com o placar de 1 a 0.

Prováveis escalações

Grêmio: Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti e Carballo; Bitello, Cristaldo e Vina; Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Dodi e Lucas Lima; Lucas Barbosa, Daniel Ruiz e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

Desfalques

Grêmio

Reinaldo sofreu uma lesão no joelho esquerdo, o que o deixará fora dos jogos por aproximadamente um mês.

Santos

Lucas Braga se recupera de uma pubalgia, e Mendoza com lesão na coxa esquerda estão fora.

Quando é?