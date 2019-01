Grêmio: Renato Gaúcho será submetido a cirurgia no coração

Treinador passará por operação para corrigir problema que causa arritmia cardíaca

O departamento médico do Grêmio anunciou nesta sexta-feira que Renato Gaúcho passará por uma cirurgia no coração na manhã deste sábado (5) por conta de uma arritmia cardíaca (alteração de ritmo das batidas do coração) que o treinador convive há cerca de quatro anos.

"Vai fazer uma correção de um problema que já vem há alguns anos, uma arritmia, uma fibrilação, algo próprio de atletas. Fará uma ablação (cauterização), praticamente queimar os nódulos que estão trazendo focos de arritmia. Acreditamos que fique dois dias hospitalizado e em uma semana antes de voltar em plena atividade", explicou o médico Paulo Rabaldo, em entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho.

O procedimento acontecerá às 7h (de Brasília), no Hospital Moinhos de Vento, na capital gaúcha. Renato Gaúcho ficará dois dias internado e poderá voltar a trabalhar em até uma semana.